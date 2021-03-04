تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب نيوزيلندا

وقع زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء ما أدى الى إطلاق انذار من احتمال وقوع تسونامي.

ووقع الزلزال على بعد 180 كيلومتراً شمال شرق مدينة غيسبورن الجمعة بتوقيت نيوزيلندا عند الساعة 2,27 (13,27 ت غ الخميس) على عمق ضعيف نسبيا يبلغ 10 كيلومترات.

وقال مركز الانذار من التسونامي في المحيط الهادىء ومقره في هاواي (الولايات المتحدة) "على أساس المعلومات الأولية عن الزلزال، من المحتمل تسجيل أمواج تسونامي خطرة على السواحل الواقعة في محيط 300 كيلومتر من مركز الزلزال".