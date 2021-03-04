واشنطن تتهم موسكو ب"عرقلة كل الجهود" لتحميل دمشق مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية

اتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا-توماس غرينفيلد خلال مؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن الدولي، موسكو ب"تعطيل كل الجهود" لتحميل دمشق مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية.

وأضافت "ندرك جميعا أن نظام (الرئيس السوري بشارالأسد) استخدم بشكل متكرر أسلحة كيميائية. فلِمَ لم تحمل الحكومة السورية مسؤولية ذلك؟ لأن دمشق وقفت في وجه ذلك" فيما أن حلفاءها "لا سيما روسيا سعوا إلى تعطيل كل الجهود المبذولة لتحميلها المسؤولية".