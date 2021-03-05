المؤبد بدل الإعدام للمتهم بقتل قائد الشرطة السابق في الجزائر

أصدرت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية فجر الجمعة حكماً بالسجن المؤبّد في حق المساعد السابق للمدير العام للأمن الوطني في جريمة قتل رئيسه في 2010، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن بالنقض في حكم الإعدام الصادر في 27 شباط/فبراير2017 ضد شعيب أولطاش المتهم بقتل المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي في مكتبه في 25 شباط/فبراير 2010.

وجرت المحاكمة الخميس واستمرت إلى ساعة متأخرة من الليل حيث طلب ممثل النيابة تأكيد حكم الإعدام بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد". ونقلت وكالة الأنباء عن المتهم أولطاش الذي كان يشغل منصب مدير وحدة الطيران للشرطة، قوله "لم تكن لدي بتاتا نية قتل علي تونسي" وأنه أطلق النار دفاعا عن النفس بعدما "تهجم عليه رئيسه بقطاعة ورق".

وكان العقيد السابق أولطاش أطلق النار في 25 شباط/فبراير 2010 على المدير العام للأمن الوطني علي تونسي في مكتبه بعد نقاش حاد، بحسب الاتهام المقدم من الادعاء.

وبحسب الصحف فإن سبب الخلاف اتهام علي تونسي لنائبه بالفساد في تسيير الوحدة الجوية للأمن الوطني، وكان ينوي عزله. وقضت محكمة بالسجن خمس سنوات على أولطاش في 2015 بعد إدانته في قضية فساد تتعلق بصفقة شراء تجهيزات اعلام آلي بقيمة 13 مليون يورو.