شاهد: مهندس يترك مجاله ويتفرغ للبحث عن سم العقارب في صحراء مصر

ارتدى المهندس المصري أحمد أبو السعود معطف الأطباء الأبيض، وعلى طاولة معدنية أمسك بذيل أحد العقارب بملقط معدني، مسلطا موجة كهربائية عليه ليفرز قطرة من السم داخل انبوب صغير، إنها "مملكة العقرب" المصرية.

على بعد حوالى 800 كيلومتر نوب غرب القاهرة وعلى طريق أسفلتية تَسَع سيارتين، تنتشر على جانبيها مزارع النخيل وترتفع من ورائها على بعد الكثبان الرملية والجبال في صحراء محافظة الوادي الجديد، تقود لافتة معدنية زرقاء إلى المشروع.

ويظهر بناء أبيض مكون من طبقتين، محاطا برقعة زراعية خضراء تلطف من حر الظهيرة في صحراء الواحات الداخلة، حيث يجمع أبو السعود العقارب التي تعتبر رأسمال مشروعه ومصدر ثروته.

وداخل المبنى يوجد المعمل المكون من غرفتين، تضم إحداهما عشرات الرفوف التي تحمل علباً وصناديق ملونة تمكث داخلها العقارب بعد وضع الرمال فيها، والأخرى يُجري فيها فريق "مملكة العقرب" عمليات استخلاص السموم.

ويقول أبو السعود في حديث لوكالة فرانس برس "أنا من أهالي الوادي وهنا كل بيت لديه قصة مع لدغات العقارب سواء العامل في الحقل أو الأطفال الصغار في البيوت، إنها مشكلة كبيرة جدا".

وأضاف "كنت أتصفح الانترنت مصادفة ووجدت أن سم العقرب من أغلى أنواع السموم وقلت لِمَ لا نستغل هذه البيئة الصحراوية فيكون العقرب شيئا نافعا لا آفة ضارة"، وخصوصا أن الوادي الجديد يمثل نحو 44% من مساحة البلاد.

ويوضح أبو السعود أن العقرب الواحد ينتج نصف مليغرام من السم والغرام الكامل يحتاج بين 3000 و3500 عقرب تقريبا "والأهم هو درجة النقاء والجودة".

ويُنقل السم السائل المستخلص في حافظات باردة إلى العاصمة لإجراء عمليتي التجفيف والتعبئة.

وإلى جانب أبو السعود تعمل في معمل استخلاص سم العقرب صيدلانية وطبيبة بيطرية من أبناء الوادي الجديد.

وتقول الصيدلانية نهلة عبد الحميد التي تعمل أيضا في وزارة الصحة المصرية لوكالة فرانس برس "كصيادلة، درسنا فوائد سم العقرب وإمكان استخدامه في تركيب بعض الأدوية".

وتضيف "هذا ما شجعني للعمل في مملكة العقرب، الهدف الأول هو حمايتنا وثانيا العمل بمركز معتمد بشهادة رسمية يقوم باستخلاص سم العقرب وإمكان تصديره إلى الخارج".

أما عضو غرفة صناعة الدواء في مصر محي حافظ فيقول إن "سم العقارب والثعابين يدخل في استخراج الأمصال المضادة".

وأوضح حافظ لفرانس برس، أن لا دواء حتى الآن يعتمد بشكل مباشر على سم العقرب أو التعبان، "ولكن ثمة محاولات بحثية في هذا الصدد".

وأفاد تقرير نشرته مجلة "بيوميديسينز" العلمية في أيار/مايو الماضي أنه "ثبت أن عشرات الجزيئات النشطة بيولوجيًا المشتقة من العقرب تمتلك خصائص دوائية واعدة".

وأضاف التقرير، أن "المعامل تدرس الآن آثارها المحتملة المضادة للميكروبات والسرطان، آملة في استخدامها في تصنيع الأدوية".

عدم الإخلال بالتوازن البيئي

وتنتشر في الوادي الجديد 4 أو 5 فصائل من العقارب، حسب ما يقول أبو السعود، مشيرا إلى أن أكثر الأنواع إتاحة هو "لورياس".

ويحتوي سم هذا النوع من العقارب على أكثر من 45 عنصراً ويتراوح سعر الغرام منه بين 6500 دولار إلى 7500 دولار، حسب ما يقول أبو السعود.

وتقول الصيدلانية إنهم يحاولون "قدر الإمكان عدم الاخلال بالتوازن البيئي، وخصوصاً أن اصطياد العقارب يتم من مناطق سكنية وحيوية وليس من بيئات بعيدة".

ويوضح أبو السعود إن المشروع يعتمد على أهالي القرى القريبة لعملية الصيد.

ويقول "نختار من كل قرية عاملاً أو اثنين ثم ندرّب الجميع ونزوّدهم الأدوات الواقية لإتمام هذه العملية".

ويُعطى المزارعون قفازات وملاقط معدنية وأحذية طويلة وسترات فسفورية وأمصالاً لتنفيذ عملية الصيد وفي المساء، تُستَخدَم نظارات الرؤية الليلية.

وضع أبو السعود قفازاته الواقية وأمسك بملقط معدني وراح يبحث بجوار المبنى عن عقرب إلى أن وجد واحدا تحت حجر فالتقطه وأدخله إلى المعمل.

وتوضح عبد الحميد البالغة من العمر 25 عاما التي تلقت مع زميلتها البيطرية تدريبا على أيدي أساتذة في هذا المجال، أن دورها يبدأ عندما يُحضر إليها الصيادون العقارب، وتشرح "أقوم بتصنيفها بحسب المنطقة التي تم اصطيادها منها والفصيلة ثم الحجم".

مهندس يترك مجاله للبحث عن سم العقارب في صحراء مصر الكبرى KHALED DESOUKI/AFP

ويتم استخلاص سم العقرب، بحسب عبد الحميد، على الأقل كل 20 إلى 30 يوماً للحصول على أعلى جودة.

وتقول الطبيبة البيطرية العشرينية إيمان عبد المالك إن العقرب يستطيع البقاء فترة طويلة من دون طعام "لكننا نحاول توفير بيئة ملائمة للعقارب وعلى تزويدها بالغذاء والبروتين لزيادة إفراز السم".

وتشير عبد المالك إلى أن العقرب يتم اطعامه كل 15 يوما في الصيف، على أن يقل المعدل في فصل الشتاء بسبب دخول العقارب في البيات الشتوي.

وداخل صناديق العقارب بالمعمل تضع عبد المالك الصراصير والديدان، وبعض قطرات الماء في إناء صغير للغاية، كطعام للعقارب.

وتقول "نخطط لاستكثار العقارب في المستقبل بدلا من الاعتماد على الصيد".

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درس أبو السعود البالغ من العمر 44 عاما هندسة السيارات وعمل في مجال البترول لمدة 18 عاما إلى أن قرر في 2018 أن يترك مجاله وأن ينفذ مشروعه الخاص باستخلاص سم العقارب وبيعه إلى شركات الأدوية.

وفي مطلع 2018 قدّم أبو السعود وشريك له طلباً إلى المحافظة لتخصيص قطعة أرض بعيدة من التجمعات السكانية لبناء مزرعة ومعمل من أجل انتاج سم العقارب، فقوبل طلبهما بالترحيب وحصلا على 200 فدان لإقامة المشروع.

ويهدف أبو السعود إلى أن تكون مملكة العقرب "أكبر مركز على مستوى مصر والشرق الأوسط وأن يصل إلى دول مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة".

ويقول علاء سبع، الشريك الثاني في مملكة العقرب إن ما جُمع حتى الآن هو نحو عشرين ألف عقرب، البعض في المعمل والبعض الآخر في المزرعة، مشيراً إلى أن طاقة المشروع تستوعب حتى ثمانين ألفاً.

ويضيف لوكالى فرانس برس أن "باكورة إنتاج المشروع بلغت 3 غرامات من السم".

مهندس يترك مجاله للبحث عن سم العقارب في صحراء مصر الكبرى KHALED DESOUKI/AFP

وأشار سبع إلى أن المشروع الذي تم تمويله ذاتيا "بلغت كلفته حتى الآن نحو خمسة ملايين جنيه (حوالي 320 ألف دولار)"، وقد دعمت الحكومة المشروع عبر موافقة المحافظة على تخصيص أرض المشروع بإيجار سنوي محدد".

ولا يقتصر المشروع، بحسب سبع، على استخلاص سم العقرب فقط، بل يشمل انتاج سم النحل إلى جانب الاستثمار الزراعي في الخضر والقمح والنباتات العطرية.

ويقول أبو السعود إن مجال السموم في مصر ليس وليد اللحظة وإنما له تاريخ كبير، مشيرا إلى أن "الأزمة تكمن في تشويه البعض صورة مصر في هذا الشأن نظرا لعملهم بطريقة غير رسمية أو بسبب خلط السموم أحيانا لزيادة الكمية".

ويضيف "نحن نحاول أن نظهر بصورة لائقة من خلال منتج عالي الجودة تحت رعاية علمية في إطار قانوني ولنا الحق في التصدير".