الاتحاد الأوروبي يحذر الصين من تعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ

حذر الاتحاد الأوروبي الجمعة بكين من اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونغ يعتبر مخالفاً للتعددية والحريات الأساسية.

وقال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ اجراءات إضافية رداً على أي تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الانسان في هونغ كونغ سيكون مخالفا لالتزامات الصين الوطنية والدولية".

وكان مسؤول كبير في البرلمان الصيني كشف صباح اليوم عن اقتراح قانون يفرض على كلّ من يرغب بالترشّح للانتخابات التشريعية في هونغ كونغ أن يحصل على موافقة من لجنة موالية لبكين، في خطوة من شأنها إذا ما أقرّت أن تهمّش مرشّحي المعارضة المؤيدين للديمقراطية.

وقال وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إنّ اللجنة الانتخابية في هونغ كونغ، الهيئة التي تسيطر عليها بكين، ستكلّف بموجب اقتراح القانون "بانتخاب نسبة كبيرة من أعضاء المجلس التشريعي والمشاركة مباشرة في ترشيح جميع أعضاء المجلس التشريعي".