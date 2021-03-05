عقوبات جديدة ضد العسكر في ميانمار وتواصل المظاهرات

تزداد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في ميانمار، مع دعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة، واجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي وعقوبات أميركية جديدة، إلا أنها لا تزال تواصل قمعها للمتظاهرين المنادين بالديموقراطية الذين نزلوا الجمعة أيضا إلى الشوارع.

وقتل الأربعاء ما لا يقل عن 38 شخصاً بحسب الأمم المتحدة وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجانا دوليا جديدا.

وفي تقرير نشر الخميس، أكد الخبير توماس اندرو المكلف من الأمم المتحدة قائلا: "حتى لو أن مصير ميانمار يقرره شعبها إلا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه".

وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن، الذي يعقد اجتماعاً مغلقاً الجمعة لمناقشة الوضع في هذا البلد، "بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه" كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا، داعياً أيضاً إلى "عقوبات اقتصادية" على قادة الجيش.

ورغم الخوف المتواصل من القمع، نظمت مظاهرات الجمعة في مدنعدة.

ففي يانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، يشهد حي سان شونغ كما في الأيام الماضية مواجهة سلمية حتى الآن بين القوى الأمنية والمتظاهرين، الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة.

وتظاهرت مجموعة تضم مئات المهندسين في شوارع ماندلاي، ثاني أكبر مدن البلاد، مرددين، "افرجوا عن زعيمتنا!" و "لا تخدموا الجيش ارحلوا!". وفي مدينة باغو شمال شرق يانغون سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاثة أصابع، تعبيرا عن المقاومة ولافتات كتب عليها "نرفض الانقلاب".

مقتل 54 مدنيا منذ الانقلاب

وتبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على القضاء على الاحتجاجات، التي تشهدها ميانمار منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، مع الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

وقتل ما لا يقل عن 54 مدنيا منذ الانقلاب بحسب الأمم المتحدة، بينهم أربعة قصر أحدهم مراهق في الرابعة عشرة بحسب منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية، وسجل وقوع عشرات الجرحى أيضا.

وأشار الجيش من جهته إلى مقتل شرطي. ورفض الجيش التعليق على الحصيلة رغم اتصالات وكالة فرانس برس المتكررة. وقال ريتشارد وير من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "استخدام القوة القاتلة يُظهر إلى أي مدى قوات الأمن لا تخشى تحميلها مسؤولية أفعالها".

وشاركت حشود كبيرة الخميس في ماندلاي في جنازة شابة في التاسعة عشرة قتلت الأربعاء، وهتفت الجموع حول نعشها: "لا صفح عنكم أبدا"، وأصبحت تشيال سين رمزا في البلاد.

فقد انتشرت صورة لها قبيل إصابتها برصاصة قاتلة وهي ترتدي قميصا كتب عليه، "كل شيء سيكون على ما يرام"، على شبكات التواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الناطقة باسم النظام، أن تحقيقا لتحديد أسباب مقتلها قد بوشر.

عقوبات أميركية

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات تجارية جديدة على ميانمار. وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أنها فرضت "قيودا جديدة على الصادرات" إلى ميانمار، وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية "المسؤولتين عن الانقلاب". فضلا عن "هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع".

وتضاف هذه التدابير إلى عقوبات مالية سبق وفرضت على قادة الانقلاب. وحذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قائلا: "سنستمر باتخاذ تدابير ضد الطغمة العسكرية"، ولم تدن بكين وموسكو الحليفتان التقليديتان لجيش ميانمار في الأمم المتحدة، الانقلاب رسميا، إذ تعتبران الأزمة "شأنا داخليا" للبلاد.

والقمع مستمر في مجال القضاء أيضا، فقد أصبحت أونغ سان سو تشي التي لا تزال محتجزة في عزلة عن العالم الخارجي من قبل الجيش، تواجه أربع تهم من بينها "التحريض على الاضطرابات العامة". أما الرئيس السابق وين مينت فهو متهم خصوصا بانتهاك الدستور. وأوقف أكثر من 1700 شخص يحسب الأمم المتحدة.