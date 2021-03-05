الأمير فيليب يعود لمستشفى الملك إدوارد السابع بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في مستشفى آخر

نُقل الأمير فيليب دوق إدنبره وزوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي يبلغ من العمر 99 عاما، الجمعة إلى مستشفى خاص في العاصمة البريطانية لندن، كان قد أُدخل إليه منتصف الشهر الماضي إثر إصابته بعدوى، بعيد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى آخر، على ما أعلن قصر باكنغهام.

وأوضح القصر في بيان "بعد العملية الجراحية التي خضع لها بنجاح دوق إدنبره في مستشفى القديس بارثولوميو الأربعاء، نُقل صاحب السمو صباح اليوم إلى مستشفى الملك إدوارد السابع" حيث سيمضي "أياما عدة لاستكمال علاجه".

وأُدخِل الأمير فيليب إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في الـ 16 شباط/فبراير وعولج من التهاب، ثم نقل الاثنين إلى مستشفى القديس بارثولوميو في وسط لندن حيث خضع لعملية بسبب مشكلة في القلب. ويقع هذا المستشفى قرب كاتدرائية القديس بولس في وسط لندن ويضم أكبر خدمة متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية في أوروبا.

وكان نقل الأمير فيليب إلى مستشفى آخر قد أثار مخاوف بشأن إمكان تدهور وضعه الصحي، غير أن كاميلا زوجة الأمير تشارلز قالت الأربعاء إن حالته الصحية "تتحسن بشكل طفيف". وأضافت دوقة كورنوال "يتألم في بعض الأحيان" مضيفة "نحن نحتفظ بالأمل".

ويأتي إدخال الأمير فيليب المستشفى في خضم عاصفة تضرب العائلة الملكية التي تواجه أزمة على خلفية العرض المرتقب الأحد للمقابلة مع الأمير هاري حفيد الملكة، وزوجته ميغان ماركل عبر التلفزيون الأميركي بعد حوالى عام من انسحابهما الفعلي من العائلة الملكية وانتقالهما إلى كاليفورنيا.

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في آب/أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952. ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

وفي حزيران/يونيو 2017، أدخل الأمير فيليب المستشفى حيث أمضى ليلتين إثر "التهاب متصل بمرض تم تشخيصه سابقا". وخضع لعملية جراحية في الورك سنة 2018. وفي كانون الثاني/يناير 2019، تعرض لحادث سيارة بعدما اصطدمت مركبته من نوع "لاند روفر" بسيارة أخرى لدى الخروج من ساندرينغهام ما أدى إلى انقلاب سيارته. وقد نجا من الحادثة لكنه تخلى على إثرها عن رخصة القيادة.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، أدخل مستشفى إدوارد السابع حيث أمضى أربع ليال "تحت المراقبة بسبب مشكلات صحية جرى تشخيصها سابقا"، بحسب الدوائر الملكية البريطانية. وسيحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده المائة يوم 10 حزيران/يونيو.