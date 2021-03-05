الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة

قال روبير كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن الأمم المتحدة "لم تتلق حتى الآن أي دليل على أن الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، على قيد الحياة".

وخلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف قال كولفيل رداً على أحد الأسئلة بهذا الشأن "لا، ليس بعد، لا".

وأوضح كولفيل أن محادثات حول هذا الموضع تمت بين ممثلين عن الأمم المتحدة والجانب الإماراتي في جنيف "من دون نتائج كبيرة".

وكانت الأمم المتحدة قالت في التاسع عشر من شباط/فبراير إنها طلبت من الإمارات "أدلة" تؤكد أن ابنة حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، التي تبلغ 35 عاماً من العمر، على قبد الحياة.

وكانت الشيخة لطيفة حاولت الهرب في 2018 على متن قارب قبل إعادتها إلى الإمارة، ثم نقل أقارب منها شريط فيديو قالت فيه إنها "محتجزة في فيلا تم تحويلها إلى سجن".

بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية صورت الفيديوهات بعد نحو عام من محاولة هربها".

وفي تاريخ التاسع عشر من شباط/فبراير كذلك، نشرت أسرة الأميرة بياناً قالت فيه إن الشيخة لطيفة "تحظى بالرعاية في منزلها".

وأضاف البيان "أسرتها تؤكد أن جلالتها تحظى بالرعاية في المنزل العائلي، بمساعدة أسرتها وأخصائيين طبيين". وتابع "حالتها تتحسن ونأمل في أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".