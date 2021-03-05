شاهد: اشتباكات في السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة بتهمة الاغتصاب

فرضت إجراءات أمنية مشددة على الرئاسة السنغالية والمباني الرسمية في وسط العاصمة دكار الجمعة بعد يومين من الاضطرابات وفي يوم تظاهرات ينطوي على خطورة احتجاجاً على اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي يمثل أمام القضاء بتهمة الاغتصاب.
ونفى سونكو التهمة التي وجهها له الشهر الماضي موظف في صالون تلقى فيه جلسات تدلي. وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتيل واحد على الأقل الخميس في جنوب البلاد. وذكر مسؤول محلي في يومبيول إحدى ضواحي دكار أن شخصاً ثانياً هو حسب مواقع التواصل الاجتماعي، فتى، توفي لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا.
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