شاهد: في كاليفورنيا "غرف الغضب".. الحل الأنسب أمام المتضررين نفسيا من فيروس كورونا

بعد أشهر من حالة الإغلاق الكلي التي فرضتها السلطات في العديد من بلدان العالم لكبح استشراء فيروس كورونا الجديد، وفي محاولة للقضاء على حالات الاكتئاب ومساعدة المتضررين للتنفيس عن مشاعرهم والتعبير عن غضبهم، وجدت ييشيكا بود طبيبة أميركية في ولاية كاليفورنيا في إنشاء "غرف الغضب" الحل الأنسب أمام مرضاها لإخراج ما في داخلهم والشعور بالتحسن وذلك من خلال تكسير الأثاث وكل ما هو متواجد في هذه الغرف من طاولات وأواني وزجاج في فترة زمنية محددة.
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