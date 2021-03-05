يوتيوب يحذف قنوات يديرها الجيش في ميانمار

حذف موقع يوتيوب خمس قنوات يديرها الجيش في ميانمار، لانتهاكها توجيهات وشروط الاستخدام. وقالت الشركة في بيان إنها وضعت حداً لبث قنوات "مياوادي" و"أم آر تي في" و"دبل يو دي" ومنوعات "أم دبليو دي" وميانمار "أم دبليو دي".

ويأتي قرار يوتيوب في أعقاب انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المنتخبة في الأول من الشهر الماضي، وهو ما أثار احتجاجات واسعة.

وقالت يوتيوب في بيان نشر عبر الإنترنت، إنها أوقفت بث عدد من القنوات وحذفت عديد الأشرطة المصورة من يوتيوب وفقا لتوجيهات المؤسسة والقوانين المعمول بها، وأضافت القول إنها تراقب الوضع لإزالة أي محتوى قد ينتهك قواعدها.

وقال الموقع أيضاً إنها بث حوالي 20 قناة وحذفت أكثر من 160 فيديوعلى مدى الشهرين الماضيين، لانتهاكها السياسات المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش، والبريد العشوائي والممارسات الخادعة وسياسة المحتوى العنيف، وانتهاكها لشروط الخدمة كذلك.