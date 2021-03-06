مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء سيول في الجزائر

قضى أربعة أشخاص غربي الجزائر السبت إثر سيول تسببت بها أمطار غزيرة "فجائية"، حسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات.

وأوضح جهاز الحماية المدنية أنّ "التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية الشلف (شمال غرب) من تساقطات مطرية فجائية غزيرة، أدت إلى جرف مياه وادي مكناسة لثلاث سيارات".

وأعلن "تسجيل أربع وفيات، امرأتان ورجل وطفل".

وتحدث بيان الحماية المدنية على موقع فيسبوك عن "حصيلة أولية"، مضيفاً أنّ عمليات البحث "عن ضحايا محتملين" ما زالت جارية.

ولفت إلى أنّ السيول أسفرت عن "غلق الطريق السيّار شرق-غرب" وطرق ثانوية أمام حركة المرور "بسبب تجمع مياه الأمطار".

وتشهد الجزائر تأخرا لتساقط الامطار خاصة في وسط البلاد وغربها. وكانت وزارة الشؤون الدينية أقامت السبت "صلاة للاستسقاء".

وبلغت نسب امتلاء السدود حتى نهاية كانون الثاني/ يناير أقل من 25 بالمئة في تلك المناطق، بينما فاقت نسبة 60 بالمئة في المناطق الشرقية.