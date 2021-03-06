وصول دفعة أولى من السلوفاكيين المصابين بفيروس كورونا إلى بولندا

وصلت الدفعة الأولى من المصابين بكوفيد-19 في سلوفاكيا، البلد الذي يسجّل أعلى معدّل وفيات جراء فيروس كورونا، إلى بولندا السبت، فيما يتوقّع وصول آخرين إلى ألمانيا، وفق ما أعلنه مسؤولون.

وقال مساعد وزير الصحة فالديمار كراسكا في تصريح لقناة "بولسات" التلفزيونية الإخبارية البولندية "هناك حاليا في بولندا ثلاثة مرضى"، مضيفا "سوف يليهم آخرون".

كذلك تنتظر بولندا أن تبلّغها السلطات التشيكية بشأن وصول دفعة أولى من مرضاها، وفق كراسكا.

وقال إن المرضى الذين سيتم نقلهم إلى بولندا حالهم خطرة جراء إصابتهم بكوفيد-19 ويتطلّب وضعهم الصحي أن توفّر لهم أجهزة مساعدة على التنفّس.

وقال مسؤولون في ولاية راينلاند-فيستفاليا إنه يتوقّع وصول مريضين إلى مدينة دورتموند عصر السبت، مع إمكان وصول ثمانية آخرين في الأيام المقبلة.

وقالت السلطات السلوفاكية إن بولندا وألمانيا خصّصتا عشرة أسرّة للمرضى السلوفاكيين.

وتسجّل سلوفاكيا البالغ عدد سكانها 5,4 ملايين نسمة أعلى معدّل وفيات جراء فيروس كورونا، بلغ 24,09 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، تسجّل تشيكيا معدّل وفيات يبلغ 22,52 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة في الفترة نفسها.