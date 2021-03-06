قادة الجيش التركي يشرفون على مناورات بحرية في بحر إيجه

حضر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وكبار المسؤولين العسكريين السبت مناورات بحرية في بحر إيجه على متن سفينة الاستكشاف "عروج ريس" التي تعد في قلب النزاع مع اليونان على خلفية احتياطات الغاز الطبيعي المتنازع عليها.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية أن أكار وقادة القوات الجوية والبحرية والجيش وصلوا على متن مروحية إلى عروج ريس، دون تحديد الموقع بدقة.

ونشرت تركيا عروج ريس وسفناً حربية في المياه المتنازع عليها العام الماضي ومددت مهمتها عدة مرّات رغم دعوات اليونان والاتحاد الأوروبي لها للامتناع عن ذلك.

تشير تركيا إلى أن اليونان تستغل جزرها للمطالبة بأجزاء واسعة من بحري أيجه والمتوسط، وهي تعرّضت لعقوبات أوروبية في كانون الأول / ديسمبر.

وتعهّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بأن بلاده لن تتخلى عن حقوقها في شرق المتوسط، وذلك في مؤتمر عبر الفيديو.

وبدأت أنقرة مناورات عسكرية ضخمة أطلقت عليها "الوطن الأزرق" منذ العام 2019 لاختبار قدراتها القتالية في إيجه والمتوسط، لكنها اضطرت لإلغائها العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19.

وقال إردوغان إن مناورات العام الجاري التي بدأت منذ 27 شباط / فبراير وتستمر حتى الأحد "أقوى وأكثر تنظيما".

وتابع "لدينا فرصة للاطلاع على معرفة وإمكانيات جيشنا الباسل". وقال "لا نطمع في أرض أو بحر أو سيادة أي دولة. نحاول فقط حماية وطننا وحقوقنا، مؤكدا أن أنقرة ستقوم بذلك "مهما كان الثمن".