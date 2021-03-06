أيّ من الدول الأوروبية الـ27 تحظر النقاب والبرقع؟

يصوت السويسريون الأحد على حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف النقاب. ولكن بمعزل عن سويسرا، ما هي الدول الأوروبية التي تمنع البرقع والنقاب؟ وكيف هو الوضع بشكل عام؟

محظور كلياً

فرنسا

كانت فرنسا أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة مع إصدار قانون العام 2010 "الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة". وينطبق هذا القانون في الشوارع والمتاجر والإدارات وكذلك وسائل النقل العام ومباني البلدية ودور السينما. وينصّ القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفته. وفي ما يتعلق بوضع الحجاب البسيط (لا يغطي الوجه)، لا يجوز للتلميذات في المدارس العامة وضع أي دلالات أو ارتداء أي ملابس تظهر "الانتماء الديني ظاهرياً" بموجب قانون العام 2004. لكن هذا الحظر لا ينطبق على الجامعات. والموظفات الحكوميات عموماً يلتزمن احترام "الحياد التام". أما مسألة وضع الحجاب البسيط في الشركات، فهي غير محسومة من الناحية القانونية.

النمسا

دخل قانون يحظر كل أشكال إخفاء الوجه في الأماكن العامة ويستهدف النقاب، حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2017. أما عقوبة مخالفته فهي غرامة تصل إلى 150 يورو. وفي ما يتعلق بالحجاب البسيط، رفضت المحكمة الدستورية النمسوية نهاية العام 2020 قانوناً طرح في العام 2019 يمنع الفتيات من وضعه في الحضانات والمدارس الابتدائية.

بلجيكا

حظر النقاب في الأماكن العامة منذ العام 2011. والمخالفون معرضون لعقوبة تصل إلى السجن سبعة أيام و/أو غرامة مالية تراوح بين 15 و25 يورو. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحظر في تموز/يوليو 2017.

بلغاريا

صدر قانون في 2016 "يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه جزئياً أو كلياً في الأماكن العامة " إلا لأسباب صحية أو مهنية. والعقوبات المنصوص عليها هي غرامة تبلغ 200 ليفا (حوالى 102 يورو) عن المخالفة الأولى و1500 ليفا (767 يورو) عن كل مخالفة لاحقة.

دخل قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2018. ويعاقب هذا القانون في حال انتهاكه بغرامة تبلغ ألف كرونة دنماركية (130 يورو) يمكن أن تصل إلى 10 آلاف كرونة في حال تكرار المخالفة.

محظور جزئياً

ألمانيا

منذ العام 2017 تحظر ألمانيا الموظفات الحكوميات والجنديات اللواتي يجب أن تكون وجوههن مكشوفة كلياً كجزء من واجباتهن، من ارتداء النقاب. من ناحية أخرى، النقاب غير محظور في الأماكن العامة لكن القانون يلزم النساء المخفية وجوههن بكشفها في حال التحقق من الهوية. وفي التعليم الرسمي، حظرت بعض الولايات ارتداء النقاب. أما بالنسبة إلى وضع المدرّسات الحجاب البسيط (لا يغطي الوجه)، فالأمر يختلف كثيراً من ولاية إلى أخرى. في العام 2015، قيّدت المحكمة الدستورية الألمانية الحظر المفروض على المدرّسات جعلته يقتصر على حالات التهديد المؤكد لحسن سير المدرسة.

هولندا

منذ آب/أغسطس 2019 يحظر قانون في هولندا يمنع بموجبه ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة والمستشفيات ووسائل النقل العام، مع فرض غرامة تبلغ 150 يورو على المخالفين. ومع ذلك، لا يزال مسموحاً في الشوارع.

النرويج

حظرت النرويج ارتداء النقاب منذ الأول من آب/أغسطس 2018 في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في المملكة بما في ذلك التعليم العالي. وينطبق هذا الحظر أيضا على العاملين في دور الحضانة.

إيطاليا

تحظر منطقتان في إيطاليا هما لومبارديا وفينيتو ارتداء النقاب في المستشفيات والمؤسسات العامة.

احتمال حظره

السويد

منذ العام 2003، تمكنت المدارس من حظر النقاب إذا كان يتعارض مع التواصل بين التلاميذ والأساتذة أو إذا كان يشكل خطراً (في المختبر أو في ملعب رياضي) أو إذا كان ينتهك قواعد النظافة العامة، لكنه مسموح في كل مكان آخر.