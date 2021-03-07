ثلاثة مرشحين يتنافسون في انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم

تجرى اليوم الأحد انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين على أصوات أكثر من 110 ألف من أعضاء النادي، الذين يحق لهم التصويت.

والمرشحون الثلاثة هم كل من رئيس النادي السابق خوان لابورتا، ورجل الاعمال فيكتور فونت، وعضو مجلس الإدارة توني فريكسا.

ومن المنتظر أن يعلن في ساعة لاحقة من مساء الأحد نتائج الانتخابات، وتسمية الرئيس الجديد للنادي الذي سوف يرث تركة ثقيلة من المشاكلن من بينها الفضيحة الأخيرة المتعلقة باتهامات يواجهها الرئيس السابق جوسيب بارتوميو، ومستقبل النجم ليونيل ميسي عقب انتهاء تعاقده في الموسم الحالي.

وتجرى عملية الاقتراع في ملعب كامب نو، وعبر البريد وفي خمس مراكز اقتراع أخرى في شمالي شرقي كاتالونيا، وفي أندورا المجاورة. ويحق للفائز تولي رئاسة النادي العملاق لخمس سنوات ونصف.

انتخابات مفصلية لمستقبل النادي

ومن شأن هذه الانتخابات أن تشكل نقطة مفصلية لمستقبل الفريق. وكتب النادي على موقعه الرسمي: "إنها الساعة الحاسمة. لقد بدأ اليوم الانتخابي، وفي الساعات الاثنتي عشرة المقبلة، سينتخب الأعضاء الحكومة الجديدة لبرشلونة حتى عام 2026".

وقال لابورتا بعد الإدلاء بصوته في ملعب "كامب نو": "هذه أهم انتخابات في تاريخ برشلونة، فلتجعلنا نسبة المشاركة العالية أكثر من مجرّد نادٍ"، في اشارة إلى شعار البلاوغرانا.

وتابع المرشح الأوفر حظًا الذي ترأس مجلس ادارة النادي بين عامي 2003 و2010، في بداية العصر الذهبي للمدرب بيب غوارديولا: "فليكن هذا اليوم يوم ديمقراطية للنادي، أود أن أشكر كل فريق حملتي الانتخابية، والمتطوعين والعاملين في النادي والأعضاء الذين سمحوا بإجراء هذه الانتخابات".

كما أدلى كل من فريشا وفونت بصوتيهما، حيث أمل كلاهما "بمشاركة كبيرة" في الانتخابات "الأهم في التاريخ الحديث للنادي". وتوافد لاعبو الفريق الأول الى ملعب "كامب نو" للإدلاء بأصواتهم كسيرجيو بوسكتس، ريكي بوتش وميسي الذي حضر مع أحد أبنائه.

وحتى مع بدء تهاطل الأمطار في برشلونة بعد دقائق من فتح مراكز الاقتراع، أشار النادي على موقعه الرسمي أنه "يستمر التدفق الكبير للأعضاء إلى الملعب"، ونشر صورة للمشجعين في الصف وهم يرتدون أقنعة ويفركون أياديهم بالمعقمات.

وتجري العادة في أن يدلي الأعضاء بأصواتهم في مقر النادي في ملعب "كامب نو"، ولكن بسبب الوضع الصحي جراء جائحة كوفيد-19، سمح لهم بالقيام بالعملية الانتخابية عن طريق البريد.

ومن بين أنصار النادي الذين يحق لهم التصويت وعددهم 110290 الف شخص، طلب 22811 منهم التصويت عبر البريد، في حين ينتظر قدوم 87479 إلى صناديق الاقتراع في الأماكن المخصصة لهم أي ما نسبته 79,3 من مجمل الناخبين.

وتقلص عدد أماكن التصويت من 10 الى 6 حيث يمكن لأنصار النادي التصويت في مقر النادي في برشلونة، أو في جيرونا، تاراغونا، تورتوسا، لييدات واندورا، من أجل أن يكتبوا صفحة جديدة في تاريخ النادي العريق.

مستقبل ميسي

وتغلق صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة مساء في التوقيت المحلي، حيث من المتوقع أن تصدر النتائج قبل منتصف الليل. وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أصلا في 24 كانون الثاني/يناير إلى السابع من آذار/مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن المسؤوليات لا تزال كبيرة والملف الأكثر سخونة بطبيعة الحال هو محاولة تجديد عقد ميسي الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وكان أفضل لاعب في العالم ست مرات أعلن في 27 كانون الاول/ديسمبر بأنه لم يقرر اي شيء بشأن مستقبله، علماً بأنه اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي الكاتالوني الصيف الماضي قبل أن يعدل عنه.

أما المهمة الأخرى الطارئة فهي كيفية تسديد ديون النادي على مراحل، ومناقشة إمكانية تقليص رواتب اللاعبين. وبحسب آخر دراسة اقتصادية نشرت في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، يتعين على برشلونة تعويض مبلغ مقداره 730,6 مليون يورو حتى نهاية حزيران/يونيو، بالاضافة إلى أكثر من مليار يورو (1,19 مليار دولار) على المدى البعيد.

فشل الفريق في إحراز أي لقب منذ عام 2019، ويواجه الخروج من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال اوروبا بعد سقوطه على أرضه أمام باريس سان جرمان 1-4، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية. بيد أن برشلونة يبقى مؤسسة عريقة، والنادي الأكثر ايرادات حول العالم مع 715,1 مليون دولار لموسم 2019-2020، بحسب شركة ديلويت العالمية.