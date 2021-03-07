تصفيات أمم إفريقيا: مصر تستدعي 6 محترفين بينهم صلاح لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل، من بينهم نجم ليفربول الإنكليزي محمّد صلاح.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكيني في العاصمة نيروبي على أن يستقبل لاحقاً جزر القمر في القاهرة في 25 و29 الشهر الحالي ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 والمؤجلة إلى عام 2022 بالكاميرون.

واختار البدري ستة لاعبين محترفين، ثلاثة منهم يخوضون غمار الدوري الانكليزي الممتاز هم صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال)، ومحمود حسن "تريزيغيه" (أستون فيلا)، إضافة إلى أحمد حجازي لاعب اتحاد جده السعودي وأحمد حسن كوكا(أولمبياكوس اليوناني)، ومصطفي محمد (غلطة سراي التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أنه تمت مخاطبة أندية اللاعبين المحترفين عبر الاستدعاءات الرسمية طبقاً للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الـ "فيفا"، موضحاً أنه على تواصل مع المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى المنتخب المسافر إلى نيروبي في 23 الشهر الحالي.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.