تعرضت أحد متاجر سلسلة "أوشان" الفرنسية للنهب في منطقة الماديس في داكار بعد أن أحرق في اليوم السابق من قبل مجموعة من المتظاهرين احتجاجاً على اعتقال المعارض عثمان سونكو. في الأيام الأخيرة، استهدف المحتجون المتاجر الفرنسية "أوشان ومحطات بنزين توتال ومتاجر أورانج التجارية" في جميع أنحاء البلاد.