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الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو | متظاهرون مناهضون للإغلاق يحرقون الكمامات في الولايات المتحدة

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بقلم:  يورونيوز
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أحرق المتظاهرون الكمامات أمام مقر حكومي
أحرق المتظاهرون الكمامات أمام مقر حكومي   -   حقوق النشر  AP Photo
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تجمع ما لا يقل عن 100 شخص أمام أحد المباني الحكومية في ولاية أيداهو الأميركية أمس، السبت، وأحرقوا الكمامات احتجاجاً على الإجراءات المتخذة لاحتواء وباء كوفيد-19.

وتقول بعض الجماعات إن أمر ارتداء الأقنعة تقييد لحرياتهم، بينما يؤكد خبراء الصحة أنه يساعد في إبطاء انتشار المرض.

ولم يصدر الحاكم الجمهوري براد ليتل مطلقاً أمراً للبس الكمامات على مستوى الولاية، لكن سبع مقاطعات و11 مدينة اتخذت إجراءات مشابه. ويُطلب من زوار مبنى الكابيتول في الولاية ارتداء الأقنعة، لكنها غير مطلوبة وقليل من المشرعين الجمهوريين يرتدونها.

وقدم مشرع جمهوري يوم الأربعاء تشريعاً يحظر أوامر ارتداء الأقنعة، وحدثت مشاكل مشابهة في الولايات المتحدة حيث يعتقد البعض أن الدستور يعطي الفرد الحق بعدم لبس الكمامات.

في السياق، أصيب أكثر من 170 ألفاً من سكان أيداهو بالفيروس، وتوفي ما يقرب من 1900 شخص.

المصادر الإضافية • وكالات