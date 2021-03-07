فيديو | أضرار كبيرة بعد القصف على مصافي النفط شمال سوريا واحتراق نحو 200 شاحنة

أدى إطلاق صواريخ على مصاف للنفط في شمال سوريا إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل وجرح أكثر من عشرين آخرين، ما أدى إلى اندلاع أكبر حريق يصيب مثل هذه المنشأت، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسبب القصف بأضرار جسيمة، حتى أن تلك الأضرار ظهرت عبر صور أقمار اصطناعية نشرتها أسوشييتد برس الأميركية.

صورة متخذة من قمر اصطناعي Planet Labs Inc. via AP

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً أن صواريخ أطلقتها سفن حربية روسية وقوات متحالفة مع النظام السوري أصابت مصافي للنفط في محافظة حلب ليل الجمعة السبت مسببة حريقاً كبيراً في المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالقرب من بلدة جرابلس. وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن مقتل مقاتل سوري موال لتركيا على الأقل.

وأمضت فرق الإنقاذ عدة ساعات للسيطرة على الحريق الذي اندلع في نحو 180 شاحنة وصهريج، حسب المرصد. ويعد هذا الحريق "الأضخم الذي أحدثه استهداف صاروخي على حراقات نفط بدائية"، وفق المصدر نفسه.

واستهدفت المنشآت النفطية في الأجزاء التي تسيطر عليها تركيا من محافظة حلب بهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة. لكن موسكو ودمشق لم تؤكدا أنهما شنتا هذه الهجمات. وكلفت الحرب الدامية التي دمرت سوريا منذ 2011 صناعة النفط عشرات المليارات من الدولارات. وقبل النزاع، كان إنتاج النفط الخام السوري يصل الى نحو 400 ألف برميل يوميا. لكنه انهار حالياً.