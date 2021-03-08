نائب ألماني من حزب ميركل يستقيل وسط مزاعم باستخدامه كورونا وسيلة لإثراء نفسه

استقال عضو في البرلمان الألماني من حزب المستشارة أنغيلا ميركل بسبب فضيحة تمثلت في استفادته من صفقة بيع كمامات.

وتعرض نيكولاس لوبيل، لانتقادات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي ينتمي إليه، بعد انتشار هذه المزاعم يوم الجمعة.

وزُعم أن شركة يديرها لوبيل، قد حصلت على عمولات قدرها 250 ألف يورو للتفاوض بشأن عقود تتعلق بأقنعة الوجه بين الشركات المصنعة والسلطات الألمانية.

واعترف النائب يوم الأحد بأنه ارتكب خطأ وكان ينبغي أن يكون "أكثر حساسية" في تعامله مع هذا الموضوع.

أعلن لوبيل أنه سيترك لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان على الفور ويتخلى عن مقعده في نهاية أغسطس.

ومن المقرر أن تجري ألمانيا انتخابات برلمانية وطنية لتحديد خليفة للمستشارة ميركل في سبتمبر أيلول.

في غضون ذلك، ستُجرى انتخابات الحكومة الإقليمية في ولاية بادن فورتمبيرغ، مسقط رأس لوبيل، في وقت لاحق من هذا الشهر.

تأتي الفضيحة في الوقت الذي يواجه فيه مُشرع آخر من يمين الوسط، جورج نوسلين، تحقيقًا مرتبطا بالفساد في ميونيخ يتعلق بصفقات شراء غير معلن عنها، نافياً ارتكابه أي مخالفات.

وقال محامي نوسلين يوم الجمعة إن النائب لن يترشح لإعادة انتخابه في سبتمبر وسيتخلى عن منصبه كنائب لزعيم المجموعة البرلمانية للاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، التي قادت حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى يناير/كانون الثاني، على حسابها في تويتر إن على كلا النائبين "الاستقالة على الفور من تفويضهما في البوندستاغ".

وأضاف الأمين العام للحزب، بول زيمياك، "أجد أنه من غير اللائق للغاية إثراء البرلمانيين لأنفسهم من خلال شراء وبيع أقنعة في أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية". وقال أيضا: "مواطنو هذا البلد، أنا وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لا نتعاطف مع هذا الأمر".

وأكد الأمين العم للحزب: "هذا لا يتماشى والمعايير الأخلاقية للاتحاد. بصفتي أمينًا عامًا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أتوقع أن يتم توضيح هذا السلوك السيئ والقضاء عليه تمامًا، ليس لاحقا، ولكن الآن".

يُشار إلى أن النائب نيكولاس لوبيل عضو في البوندستاغ منذ عام 2017.