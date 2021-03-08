16200 زيجة في النرويج خلال 2020 في انخفاض قياسي بمعدلات الزواج بسبب كورونا

تلقي جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها بظلالها على جميع أوجه الحياة في كل مكان على الأرض بما في ذلك معدلات الزواج في النرويج.

وأعلنت هيئة الإحصاء النرويجية اليوم الإثنين انخفاض الزيجات خلال 2020 بنسبة 19% عن العام السابق له والذي شهد أصلا أدنى معدل للزواج في البلاد منذ عام 1927.

وقالت الهيئة إلى ان البلاد شهدت نحو 16200 زيجة فقط خلال عام 2020

وأرجعت الهيئة الانخفاض القياسي إلى الجائحة وإجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

وقالت آن مارغريت توميراس من هيئة الإحصاء النرويجية إن "التراجع الذي بلغ ثلاثة آلاف حالة زواج بين عامي 2019 و2020 لا مثيل له وهو أكبر انخفاض من عام إلى آخر منذ عام 1919".

وأضافت: "تظهر الأرقام أن إجراءات فيروس كورونا اعتبارا من 12 مارس - آذار 2020 تسببت في تأجيل الكثيرين لحفلات زفافهم" دون أن يتضح بعد إذا ما كانت تلك الزيجات المؤجلة ستقام خلال العام الحالي أم لا.