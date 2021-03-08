شاهد: تظاهرات في كييف وباريس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة

تظاهر مئات النشطاء في العاصمة الأوكرانية كييف، يوم الاثنين بمناسبة يوم المرأة العالمي، لمطالبة الحكومة بالمصادقة على اتفاقية اسطنبول، والتي صدرت من مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة.
وحمل المتظاهرين الزهور وارتدوا الأزياء الوطنية الأوكرانية التقليدية.
خلال الوباء، ازادت حالات العنف المنزلي في أوكرانيا بمقدار النصف تقريبًا، وتلقت الشرطة حوالي 174 ألف محضر عنف أسري خلال العام الماضي. وقالت إينا سوفسون، وهي عضوة برلمانية: "كما هو الحال في أي بلد آخر في العالم، المرأة في أوكرانيا لا تساوي الرجل في حقوقها وفرصها...لكني سعيدة للغاية لرؤية هذا العدد الكبير من الناس اليوم في شوارع كييف، والذين يرغبون بغير ذلك."
نظمت تظاهرات في إسبانيا وفرنسا وآسيا وشكلت لجنة في تركيا في إطار مبادرات في مختلف أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة رغم انتشار فيروس كورونا وفي مواجهة عدم المساواة المستمر الذي تتعرض له المرأة إلى جانب التمييز والعنف.
في فرنسا تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الاثنين في باريس وعدة مدن كبرى في فرنسا للتنديد باستمرار انعدام المساواة الذي تعاني منه المرأة والذي زادت منه الأزمة الصحية واجراءات الإغلاق. دعيت النساء العاملات في الصفوف الأمامية الى "إضراب نسوي" كما كتب على لافتة في مقدمة موكب التظاهرة
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