فون دير لاين: 100 مليون جرعة لقاح شهريا لدول الاتحاد الأوروبي بدءاً من الشهر المقبل

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اعتقادها بأن يتزايد عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتاحة داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة القادمة ليصل إلى 100 مليون جرعة شهرياً.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحيفة "شتوتغارت ناتريختن" الألمانية: ابتداءً من شهر نيسان/أبريل فصاعداً، يمكن أن تتزايد كمية اللقاحات، وفقاً لبرامج الشركات المصنّعة، إضافة إلى أن ثمة مزيد من اللقاحات توشك أن تحصل على الموافقات المطلوبة"، متوقعة أن يبلغ عدد جرعات اللقاحات التي سيحصل عليها الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 300 مليون جرعة، أي بمعدل 100 مليون جرعة شهرياً.

وفي سياق متصل، أعرب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بريتون، في مقابلة مع تلفزيون "فرانس2" عن تفاؤله بشأن إمكانية تسريع عمليات التطعيم في دول التكتّل.

وقال بريتون: إن "الخبر السار هو أن لدينا مجموعة كبيرة من الشركات والمصانع التي تجعلني على ثقة من أننا سنتمكن من اللحاق" في إشارة منه إلى الدول التي قطعت أشواطاً واسعة في عمليات التطعيم، كما هو الحال في المملكة المتحدة التي بلغ فيها عدد الذين تلقوا اللقاح أكثر من 22.2 مليون شخص، حتى الآن.

وكانت المفوضية الأوروبية واجهت انقادات بشأن بطء طرح اللقاحات في دول الاتحاد، حيث توجّهت بعض دول التكتّل، كما هو الحال مع المجر، إلى الخارج للحصول على لقاحات غير مصرّح بعد باستخدامها في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية وافقت على استخدام لقاحات "أسترازينيكا"، "فايزر بيونتيك"، و"موديرنا" داخل دول الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يصار إلى اتخاذ قرار رابع بالموافقة على استخدام لقاح "جونسون أن جونسون" الأميركي يوم الخميس المقبل.

وقال بريتون الأسبوع الماضي إن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على إنتاج ما بين مليارين و 3 مليارات جرعة من اللقاح سنوياً بحلول نهاية العام 2021 ، معرباً عن ثقته بأن تحصل دول الاتحاد الأوروبي على جرعات كافية لتطعيم 70 في المائة من البالغين بحلول نهاية الصيف المقبل.