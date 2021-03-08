إشادة رسمية أمريكية بـ"شجاعة" ميغان وهاري

أشاد البيت الأبيض الاثنين بـ"شجاعة" الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل غداة مقابلة مدوية لهما عبر تلفزيون أمريكي.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية إن: "التحدث عن المعارك الشخصية بشأن مسائل الصحة العقلية ورواية قصص شخصية، يتطلبان شجاعةً". وأشارت ساكي إلى أن هاري وزوجته أصبحا حالياً "مواطنَين عاديَين" مضيفةً: "لن نعطي أي تعليقات أخرى باسم الرئيس".

وبعد مرور عام على تخلي الزوجين عن مسؤولياتهما في العائلة الملكية ومغادرتهما إلى كاليفورنيا، تعكس اعترافاتهما خلال مقابلة مع الإعلاميّة الأمريكيّة الأشهر أوبرا وينفري، صورة قاتمة عن الملكية البريطانية التي استهدفاها باتهامات بعدم الإحساس وبالعنصرية.