إدارة بايدن تلغي قراراً قضى برفع العقوبات عن رجل أعمال إسرائيلي متهم بالفساد

ألغت الولايات المتحدة الإثنين قراراً يتضمن تنازلاً عن مجموعة من العقوبات أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بحق قطب التعدين الإسرائيلي دان غرتلر.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن إعفاء غرتلر من العقوبات "يتعارض مع المصالح السياسية الخاجية القوية لأميركا فيما يتعلق بمكافحة الفساد حول العالم" خصوصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاءت خطوة إدارة بايدن بعدما ناشدت مجموعات تُعنى بحقوق الإنسان في الكونغو وبعض المشرعين الأميركيين الرئيس الديمقراطي جو بايدن بإلغاء قرار أصدره سلفه الجمهوري في الأيام الأخيرة من ولايته.

وفرضت وزارة الخزانة العقوبات في كانون الأول/ديسمبر 2017 وحزيران/تموز 2018 متهمة غرتلر باستغلال صداقته مع رئيس الكونغو الديمقراطية السابق، جوزيف كاليبا، للفوز بصفقات تعدين تفوق قيمتها المليار دولار.

ورفض غرتلر الادعاءات وقال إن استثماره في الكونغو الديمقراطية أدى إلى دعم النمو في البلاد.

وفي الأسبوع الأخير لإدارة ترامب، تم تخفيف تلك العقوبات، حيث شرعن القرار الجديد إنجاز "كل التحويلات والنشاطات" علماً أنه لم يرفع اسم غرتلر أو أي من شركاته الثلاثين من قائمة العقوبات.

يذكر أن العقوبات على قطب التعدين تندرج في إطار قانون ماغنيتسكي الذي خص مسؤولين روس بداية، ثم توسّع لاحقاً ليشمل كل أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان.