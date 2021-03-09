الشرطة الألمانية تعثر على جثتين قرب قاعدة جوية أمريكية غرب البلاد

قالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على جثتين يوم الثلاثاء في منزل ببلدة صغيرة بجنوب غرب ألمانيا بالقرب من قاعدة جوية أمريكية رئيسية. وقد طلب أفراد الشرطة من السكان المحليين البقاء في منازلهم أثناء بحثهم عن الجاني.

وقع الحادث في فايلرباخ، بالقرب من مدينة كايزرسلاوترن وقاعدة رامشتاين الجوية.

وكتبت الشرطة على تويتر أنها تبحث عن مرتكب الجريمة وأنها كثفت من وجود أفرادها في البلدة.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه تم العثور على جثتي رجل ومرأة صباح الثلاثاء، وأنهما لم يكونا متزوجين ولكن يُعتقد أنهما كانا رفيقين ولم تتوفر أية تفاصيل أخرى على الفور.