ترامب يطالب أنصاره بالتبرع له مباشرة وليس للحزب الجمهوري

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مناصريه بإرسال تبرعاتهم له مباشرة عوضاً عن التبرع إلى الحزب الجمهوري الذي ينتمي له.

وجاء طلب ترامب في رسالة إلكترونية أرسلها بعد ساعات من رفض لجنة الحزب الجمهوري الوطنيه طلبه بالتوقف عن استخدام صورته وشعبيته في جمع التبرعات لصالح الحزب.

ويسعى ترامب، الذي لا يزال يحظى بدعم قاعدة من الناخبين الجمهوريين، لإعادة فرض سيطرته على الحزب وخاصة بعد انخفاض شعبيته إثر خسارته الانتخابات الرئاسية ومحاولات الديمقراطيين عزله وإدانته بالحض على هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في واشنطن.

من ناحية أخرى، يسعى الحزب الجمهوري للاستفادة من شعبية ترامب بين الأمريكيين الجمهوريين لجمع التبرعات تحضيراً للانتخابات النصفية عام 2022.

وحث ترامب في رسالته على عدم التبرع لما وصفهم بالـ"جمهوريين بالإسم فقط"، وأضاف: "إنهم لا يفعلون شيئاً سوى إلحاق الضرر بالحزب الجمهوري وقاعدتنا الانتخابية العظيمة - لن يقودونا أبداً إلى العظمة".

وطلب من المؤيدين التبرع لمجموعته الخاصة والمعروفة بإسم "Save America PAC" عبر موقعه الشخصي على الإنترنت، مضيفاً: "سنعيد كل شيء أقوى من أي وقت مضى".