الخارجية الأمريكية: بلينكن سيلتقي نظيره الصيني لأول مرة بألاسكا في 18 آذار / مارس

يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي مع وزير الخارجية الصيني الأسبوع المقبل في ألاسكا في أول اجتماع بينهم منذ وصول الرئيس الأميركي الجديد إلى البيت الأبيض.

وسيتحدث أنتوني بلنيكن وجيك سوليفان في 18 آذار / مارس مع الدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيشي ووزير الخارجية وانغ يي، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية الأربعاء. وسيجري اللقاء في أنكوراج بألاسكا، في طريق عودة وزير الخارجية الأميركي من رحلة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كثفت الدولتان العقوبات والتعريفات وطردت الصحفيين وأغلقت القنصليات.