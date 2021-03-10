بوريس جونسون يطلب من الرئيس الإيراني "الإفراج الفوري" عن جميع مزدوجي الجنسية الموقوفين

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مكالمة هاتفية، بـالإفراج الفوري عن البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف، وجميع مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران، بحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت.

واعتبر جونسون أن الوضع الحالي لنازنين زاغري راتكليف "غير مقبول إطلاقاً"، وهي تمثل مجدداً أمام القضاء الإيراني الأحد، مشيراً إلى أنه "ينبغي السماح لها بالعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة".