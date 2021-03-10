إعادة انتخاب يحيى السنوار زعيماً لحركة حماس في قطاع غزة

أعادت حركة حماس الإسلامية الأربعاء انتخاب يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي في قطاع غزة لولاية ثانية في انتخابات داخلية، على ما أكد مسؤولون في الحركة.

وقال قيادي بارز في الحركة وعضو في لجنة الإشراف على انتخاباتها الداخلية، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس "فاز الأخ يحيى السنوار برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة للدورة الجديدة 2021-2025"، وأضاف القيادي أن السنوار "حصل على أعلى الأصوات في الجوالة الرابعة من التصويت التي جرت اليوم (الأربعاء)، وتلاه الأخ نزار عوض الله" رئيس مجلس الشورى السابق لحماس في قطاع غزة.

وبحسب عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، فقد "جرت الثلاثاء ثلاث جولات تصويت شارك فيها كافة الأعضاء الذين يحق لهم التصويت لانتخاب رئيس الحركة في القطاع، وعددهم 320 عضوا".

وأكد مسؤول آخر في الحركة الإسلامية التي تدير قطاع غزة منذ نحو 14 عاما، أنّ حماس "ستنهي انتخاب رئيس وأعضاء المكتبين السياسيين في الضفة الغربية والخارج خلال الأسبوعين القادمين، وهي المراحل الثلاث التي تمهد لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب السياسي العام للحركة".

والسنوار (58 عاما) من مؤسسي الجهازين الأمني والعسكري للحركة، وسبق أن خاض تجربة الاعتقال في السجون الإسرائيلية قبل أن يفرج عنه في صفقة تبادل عام 2011.