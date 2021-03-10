شركة روسية تطلق خاصية دفع الأموال بواسطة التعرف على الوجه

لا تقلق إذا كنت لا تملك بطاقة ائتمانية أو أوراق مالية في أحد المتاجر التابعة لمجموعة "X5" الروسية العملاقة، فالآن يمكنك الدفع مقابل منتجات المجموعة بواسطة خاصية التعرف على وجهك.

وأطلقت المجموعة التي تملك متاجر "بياتيروشكا" للمنتجات المتنوعة وأسواق "بيريكريستوك" للمنتجات الغذائية الخدمة اليوم الأربعاء بالتعاون مع نظام "فيزا" لدفع الأموال وبنك "سبيربنط" الروسي.

وتثير الخاصية، التي تقوم على ربط الحسابات البنكية للأشخاص بملامح وجوههم، الكثير من المخاوف بشأن حماية بيانات المتبضعين وخصوصيتهم.

وقال إيفان ميلنيك، مدير الابتكار بالمجموعة إنه تم إتاحة خاصية الدفع الجديدة في 52 متجراً بيريكريستوك مع استهداف زيادتها إلى 150 متجراً بنهاية الشهر الجاري.

وتسعى المجموعة لتوفير خدمات الدفع عبر التعرف على الوجه في 3000 متجر في جميع انحاء روسيا بنهاية العام.

ويصف ميلنيك الخاصية الجديدة بالـ"مناسبة" للمتبضعين الذين لن يحتاجوا لإخراج حافظات النقود أو الهواتف من جيوبهم عند شراء المنتجات المختلفة. ويضيف: "كل ما عليهم فعله هو الضغط على زر والدفع بواسطة وجوههم".

وقال إن النظام يضمن أيضا أن تكون معاملات التعرف على الوجه "مشفرة ومحمية" وتمنع محاولات سرقة الهوية بواسطة كاميرا ثلاثية الأبعاد تقيس عمق وجه المستخدم.