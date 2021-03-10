شاهد: دبٌ يفاجئ متزلجين على الجليد عند سفوح جبل وسط رومانيا

فاجأ دبّ ضخم مجموعة من الأشخاص أثناء ممارستهم هواية التزلج على الجليد عند المنحدرات الجبلية وسط رومانيا، لكنّ الحادث يتّخذ طابعاً مأساوياً، لكنّه لم يخلُ من إثارة مشوبة بالخوف والفزع.

فعند أحد المنحدرات بالقرب من بلدة بريديل، وبينما كان عدد من الأشخاص يتزلجون على الجليد، وإذ بدبٍ يظهر أمامهم، لكنّ الرعب الذي حمله هذا الدبّ لم يحل دون أن يقوم أحد المتزلجين بتصويره، إلى أن قفل عائداً إلى الغابة التي جاء منها من دون أن يتعرّض لأي من الأشخاص الذين كانوا في المكان.

ويجدر بالذكر أن الغابات الرومانية شهدت حوادث مهاجمة دببة للأشخاص أسفرت عن مقتلهم أو إصابتهم بجروح بالغة، وقد قتل خلال العام 2019، تسعة أشخاص بسبب تلك الهجمات.