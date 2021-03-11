البحرين توجه مذكرة احتجاج رسمية إلى قطر بسبب برنامج بثته قناة قطرية

وجهت وزارة الخارجية البحرينية مذكرة احتجاج رسمية لقطر، الأربعاء، مستنكرة المعلومات التي بثتها قناة الجزيرة القطرية خلال برنامج "خارج النص" الذي عُرض في السابع من آذار/مارس.

واعتبرت الخارجية في بيان أن التقرير الذي عرضه البرنامج وسلّط الضوء على كتاب يحمل عنوان "زفرات" يتضمن معلومات "كاذبة" ووصفت الادعاءات التي وردت فيه بالادعاءات الباطلة التي يسوقها محرضون يتلقون أوامرهم من جهات معادية لمملكة البحرين.

ويروي "زفرات" الذي أعدّه نادر متروك، شهادات عشرات السجناء المعارضين الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في سجن "جو" المركزي في عام 2015. ويحاور "خارج النص" متروك ومشاركين آخرين في إعداد الكتاب.

ورأت الخارجية البحرينية كذلك أن عرض البرنامج لا يساهم في الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرة أنه يتنافى أيضاً مع روح ومبادئ قمة العلا.

وفي سياق متصل، أعرب البيان عن استياء المملكة من "المعاملة السيئة" التي يتعرض لها الصيادون حيث "يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية"، مؤكداً أن هذه المعاملة "غير إنسانية".

واعتبر البيان أخيراً أن المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين "غير مقبولة" إذ تتناقض، بحسب ما جاء في النص، مع مبادئ حسن الجوار.