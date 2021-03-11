زار دب بني مجموعة من المتزلجين فجأة قرب بلدة بريديل وسط رومانيا، حيث حاول المتزلج الذي صور اللقطات إبعاد الدب لكنه لم يفلح، فقرر التزلج بعيدا. وأظهر الشريط المصور الدب وهو يعدو خلف المتزلج، وبعد مطاردة قصيرة توقف الدب عن المطاردة، ليواصل جولته في الغابة.