شاهد: صدامات بين الشرطة ومحتجين ضد عنفها في أثينا

أظهرت لقطات مصورة بثتها السلطات اليونانية صدامات اندلعت في العاصمة أثينا ليل الثلاثاء، بعد أن هاجم شبان يحتجون ضد عنف الشرطة مركزا للشرطة بواسطة الزجاجات الحارقة، متسببين في إصابة ضابط بجروح خطيرة.

واندلعت الصدامات العنيفة، خلال مسيرة شارك فيها آلاف الأشخاص في منطقة نياسيمري جنوبي أثينا، حيث قالت وسائل إعلام محلية إن عشرات الأشخاص هاجموا ضابط شرطة دراجة نارية بالحجارة والهراوات، فأصابوه بجروح بالغة.

وكانت المسيرة التي نظمت باتجاه مركز شرطة نياسميري، قد انطلقت ردا على حادث جد يوم الأحد في ساحة من المنطقة نفسها، خلال تطبيق الشرطة إجراءات الإغلاق الرامية إلى الحد من تفشي وباء كوفيدـ19. وأظهر شريط مصور شرطيا ينهال ضربا على رجل لا يبدو أنه انخرط في أي سلوك قد ينجر عنه أي تهديد.

وقالت الشرطة قبل ذلك إن عناصرها تعرضوا لهجوم من قبل عشرات الأشخاص، الذين اعترضوا على محاولتهم إصدار غرامات على الأشخاص الذين لم يحترموا القيود الخاصة بالحجر الصحي. وقد فتح تحقيق في حادث يوم الاحد.