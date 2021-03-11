فيسبوك تستجيب لقلق واشنطن وتلغي مشروع "كابل بيانات" إلى هونغ كونغ

علّقت فيسبوك مشروعاً لمّد كابل (خط) في المحيط الهادئ يربط كاليفورنيا بهونغ كونغ، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وأفاد ناطق باسم فيسبوك لفرانس برس الأربعاء "نظراً للقلق القائم من قبل الحكومة الأميركية بشأن الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ، قررنا سحب الطلب الذي كنا تقدمنا به إلى هيئة الاتصالات الفدرالية" الأميركية.

وأضاف المصدر "نتطلع للعمل مع جميع الأطراف لإعادة صياغة نظام يتوافق مع قلق الحكومة الأميركية".

يذكر أن شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة تقدّمت إلى جانب شركات اتصالات عدة بأول طلب ترخيص بناء في 2018، لربط موقعين في كاليفورنيا بهونغ كونغ وتايوان.

وكان من المفترض أن يسهّل المشروع الاتصالات عبر ألياف ضوئية قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات بفترات انتظار ضئيلة للغاية. لكن واشنطن قاومت الأمر على خلفية مخاوف من الصين تتعلق بالأمن القومي، في وقت تشدد بكين قبضتها على هونغ كونغ.

وفي حزيران/يونيو، أوصت وزارة العدل بأن يتخطى الكابل العابر للهادئ الذي اقترحته فيسبوك وغوغل هونغ كونغ.

وكان من المفترض أن يربط الكابل الذي أطلق عليه "باسيفيك لايت كابل نتوورك" الولايات المتحدة وتايوان وهونغ كونغ والفيليبين.

وحذرت الوزارة من أن محطة هونغ كونغ "تكشف حركة الاتصالات الأميركية (لبكين) وتمكنها من جمع" البيانات. ومنحت هيئة الاتصالات الفدرالية إذناً لغوغل في نيسان/أبريل 2020 لتشغيل الخط الرابط بين أميركا الشمالية وتايوان.