شاهد: أمطار وثلوج في كاليفورنيا في نهاية فصل شتاء كان جافا

جلبت عاصفة من المحيط الهادئ الأمطار والثلوج إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة أمس الاربعاء، في نهاية فصل شتاء كان جافا إلى حد كبير.

وكانت التحذيرات من العواصف الشتوية سارية جنوبا على طول سلسلة سييرا نيفادا الجبلية وجبال جنوب كاليفورنيا. ودعت السلطات السائقين إلى التحقق من تثبيت السلاسل على مستوى عجلات العربات من أجل السلامة.

وقال دانيال مورو الذي انهمك في تثبيت السلاسل حول إطارات سيارته، إنه من الرائع أن يكون على الشاطئ مع توقف المطر، ليكون بعدها في الجبال مع الثلوج.

وقد أبلغ منتجع "ماموث ماونتن" للتزلج في شرق سييرا نيفادا عن تساقطات للثلوج، تراوح مستواها من 38 سنتمترا إلى 1 متر و33 سنتمترا، مع توقع تساقط المزيد من الثلوج.

وتعد قمم سييرا نيفادا الجليدية جزء مهما من مصادر المياه في كاليفورنيا، ولكن كمية مياهها في بداية الشهر الحالي كانت تقريبا في مستوى المتوسط المسجل عادة مع بداية نيسان/أبريل، عندما تكون عادة في أقوى مستوياتها.