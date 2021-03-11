الإمارات تعلن عن صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

أعلنت الإمارات الخميس إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار بهدف الاستثمار في إسرائيل في قطاعات مختلفة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات أنه من خلال الصندوق، ستقوم الإمارات بالاستثمار "ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها" في الدولة العبرية.

وبحسب الوكالة فإن الصندوق سيتم تمويله "من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص".

وأكد البيان أن الخطوة تهدف إلى " تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إثنين من الاقتصادات المزدهرة في المنطقة وفتح المجال للاستثمارات وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة".

وجاء الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا فيه " تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين".

وتأجلت زيارة كان سيقوم بها نتنياهو الخميس للإمارات، هي الأولى بعد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي إن زيارته إلى الإمارات "لم تتم بسبب سوء تفاهم مع الأردن".

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/ سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية محلياً لأزمة تفشي وباء كوفي-19، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.