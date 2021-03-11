للمرة الحادية عشرة خلال أسابيع قليلة ثار بركان إتنا الإيطالي الأربعاء صباحاً، مطلقاً الدخان والصخور والحمم إلى السماء.

وبركان إتنا هو الأكبر بين ثلاثة براكين تنشط في إيطاليا، وهي سترومبولي في جزيرة صقلية تحمل نفس الاسم وبركان فيزوف القريب من نابولي والذي ثار آخر مرة في العام 1944.

ويشكل إتنا وجهة سياحية مهمة لمحبي البراكين الذي يرغبون في مشاهدة الحمم، خصوصاً عندما تسيل في الليل الدامس...