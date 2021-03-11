عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

روسيا

فيديو: السلطات الروسية تحذر صيادي الأسماك من القيادة على الجليد

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
صياد نجا من الغرق
صياد نجا من الغرق   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

حذر مسؤولون روس محليون صيادي الأسماك من قيادة السيارات على الجليد، بعدما أدى الطقس المتقلب هذا العام في سيبيريا إلى مقتل عدد من الأشخاص.

والصيد على الجليد ليس جديداً في روسيا، إذ منذ زمن بعيد يقود الصيادون سياراتهم على وجوه البحيرات والأنهار المتجمدة، حيث يفتحون فوهة في الجليد وينزلون صناراتهم.

سابقاً خلال الأسبوع، انكسر الجليد تحت سيارة كانت تستقلها أسرة كاملة من 5 أفراد بينهم 3 أطفال، ما أدى إلى غرقها ومقتل جميع من فيها. ولم يعرف بعد إذا ما تعرض الأسرة للحادث خلال عبورها البحيرة أو أنها كانت هناك بهدف اصطياد الأسماك.

وقال رودولف ديمين، أحد الباحثين ومسؤولي الإنقاذ في سيبيريا، إن "القيادة والخروج على الجليد هذا العام بمثابة انتحار" في ظل التقلبات المناخية والاحتباس الحراري.

ويقول ديمين إن طبقة الجليد التي عادة ما تكون سميكة جداً خسرت الكثير من متانتها هذه السنة بسبب درجات الحرارة العالية التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.