هل سيختفي فيروس كورونا نهائياً؟

لا أحد يملك إجابة محددة على هذا السؤال. يعتقد بعض العلماء أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 سيبقى مع الإنسان لعقود، وربما أكثر، ولكن هذا لا يعني أبداً أنه سيشكّل تهديداً كبيراً كما هو الواقع الآن.

ظهر الفيروس في أواخر 2019، ومن الصعب، حتى الآن، التنبؤ بطريقة تحوّره و"بمسيرته" على المدى البعيد. غير أن خبراء كثيرين يرجحون تحول الوباء من مرض شكّل أزمة عالمية إلى زكام عادي.

وهذا التحول قد يتم ما إن تبني البشرية مناعة القطيع، الأمر الذي سيتطلب بعض الوقت، حتى إتمام حملات التلقيح. ويعزز سلوك فيروسات أخرى في الماضي ومآلاتها هذه الفرضية.

وقد تقدم جائحة إنفلونزا 1918 (التي شاع تسميتها بالإنفلونزا الإسبانية) فكرة عن تطور فيروس كورونا ونهايته. فالفيروس ظهر أصله في العصافير، بحسب ما يشير إليه المركز الأميركي للسيطرة على الأوبئة، أصاب ثلث سكان الأرض تقريباً.

وبعد ذلك، أي بعد ما أصاب عدداً كبيراً من الناس، ومات قسم منهم، نجح الآخرون في بناء مناعة ضدّه، فتباطأ انتشاره. لاحقاً، بحسب المركز، تحوّر إلى فيروس أقل حدّة، وهو لا يزال موسمياً حتى يومنا هذا.

ومع أن السلالات الجديدة من الفيروس قد تعقد الأمور، خصوصاً إذا ظهرت منها نسخ "أعنف" وتسبب بأمراض أقسى.

ومن غير المرجح أن يختفي الفيروس بطريقة كاملة، خصوصاً وأن احتمال إصابة الشخص مرتين به وارد، حتى بعد التلقيح، أو حتى بعد إصابتهم مرة أولى بالفيروس.