منصة يوتيوب حذفت أكثر من 30 ألف فيديو مضلل عن لقاحات كوفيد-19

أعلنت منصة يوتيوب عن إزالتها أكثر من 30 ألف فيديو خلال الستة أشهر الماضية تضمنوا جميعا معلومات مضللة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ويأتي الإعلان، الذي أدلت به إيلينا هيرنانجيز المتحدثة الرسمية بإسم يوتيوب، في وقت تُظهر فيه الاستطلاعات تردد ما لا يقل عن 30% من الأمريكيين بشأن تلقي اللقاح.

ويعود الشك في سلامة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الكثير من المعلومات المنتشرة على يوتيوب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

وتقوم سياسة يوتيوب، التي تنتهجها المنصة بشأن المحتويات التي تناقش كوفيد-19 منذ أكتوبر – تشرين الأول الماضي، على حذف المعلومات التي تتناقض مع إجماع الخبراء الصحيين حول العالم وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

كذلك تقوم المنصة بمعاقبة الحسابات التي تنشر تلك المحتويات مما يعرضها إلى إمكانية الحظر الدائم إذا استمرت في انتهاك سياسة يوتيوب.

ووضعت منصات مثل فيسبوك وتويتر سياسات خاصة للحد من انتشار المعلومات المضللة بشأن اللقاحات إلا أن المزيد منها يظهر على صفحات الإنترنت المتعدةة كل يوم.