دراسة: سلالتان مختلفتان من كوفيد-19 قد يصيبان نفس المريض بشكل متزامن

أشارت دراسة برازيلية إلى وقوع حالتين من الإصابة بسلالتين مختلفتين من كوفيد-19 لنفس المرضى بشكل متزامن مما يهدد بإمكانية تكوين المزيد من السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد.

ووقعت الإصابات لإمرأتين في الثلاثينيات من عمرهما واجها أعراض شبيهة بالإنفلونزا الخفيفة إلى المعتدلة دون أن يصبن بمرض شديد أو يحتجن للعلاج في المستشفى.

وكانت الإصابة في إحدى الحالتين بسلالتين انتشرتا في البرازيل منذ بداية الفيروس بينما أصيبت السيدة الأخرى بسلالة قديمة والسلالة البرازيلية المتحورة الجديدة التي ظهرت مؤخراً لأول مرة في مدينة ريو دي جانيرو وانتقلت منها إلى عدة دول في العالم.

وقامت الدراسة على تحليل عينات من 92 مصاباً في ولاية ريو غارندي دو سول وسيتم نشر نتائجها بجريدة أبحاث الفيروسات "Virus Research" العلمية الشهر القادم.

وقال مؤلفو الدراسة إنه "على الرغم من وجود عدد قليل من تلك الحالات فإن احتمال الإصابة المتزامنة يضيف عاملا جديدا للتفاعل المعقد بين أنظمة الاستجابة المناعية وطفرات الفيروس".

ويأتي الإعلان عن نتائج الدراسة في وقت تعاني فيه البرازيل من استمرار ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مع تباطؤ حملة التطعيم المضاد له.

وتوفي أكثر من 272 ألف شخص في البرازيل جرّاء الإصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة وحتى الآن.