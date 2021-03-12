متنزه "ديزني لاند باريس" يؤجل إفتتاحه مرة أخرى

أعلن مجمع "ديزني لاند باريس" الترفيهي، الوجهة السياحية الخاصة الأولى في أوروبا، الجمعة أنه لن يعيد فتح أبوابه في الموعد المعلن سابقاً في الثاني من نيسان / ابريل.

وبعد وقف أنشطته بين الثالث عشر من آذار / مارس و15 تموز / يوليو، أعاد مجمع "ديزني لاند باريس" الذي يوظف 17 ألف شخص، فتح أبوابه بضعة أشهر قبل أن يعاود الإغلاق اعتباراً من 30 تشرين الأول / أكتوبر.

وفي 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، أرجئ موعد إعادة الافتتاح إلى الثاني من نيسان / أبريل "في حال سمحت الظروف بذلك"، بعدما كان مقرراً في 13 شباط / فبراير .

غير أن المجمع أشار الجمعة عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه "نظراً إلى الوضع الحالي والقيود على التنقلات في أوروبا"، فإنه "لن يعيد فتح أبوابه في الموعد المحدد سابقا في الثاني من نيسان / أبريل"، وأضاف "نظل متفائلين إزاء إعادة فتح أبوابنا قريبا وسنبقيكم على علم بذلك في أقرب وقت ممكن عبر موقعنا الإلكتروني".

ولفت مجمع "ديزني لاند باريس" إلى أن الأشخاص الذين حجزوا تذاكر "يمكنهم تغيير مواعيد الوصول وحتى إلغاء الحجز".

وكانت مجموعة "ديزني" أعلنت قبل أيام أنها تأمل فتح مجمعها الترفيهي في ولاية كاليفورنيا الأميركية "بحلول نهاية نيسان / أبريل" إثر تخفيف القيود الصحية المفروضة من السلطات المحلية بعد تراجع واضح في عدد حالات كوفيد-19 في الولاية.

ويقع هذا المجمع في مدينة أناهيم، ويعتبر الثاني بين مدن الألعاب في العالم من حيث عدد الزوار بعد "ديزني وورلد" في أورلاندو (ولاية فلوريدا) الذي أعاد فتح أبوابه منذ تموز/ يوليو 2020 بقدرة استيعابية محدودة. كذلك عاودت مجمعات "ديزني" الأخرى أيضاً نشاطاتها في آسيا.