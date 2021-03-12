إيطاليا تواجه "موجة جديدة" من الوباء وإغلاقاً جزئياً بدءاً من الإثنين

أعلنت وزارة الصحة الايطالية الجمعة أن غالبية البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من الوباء، ستعود إلى الإغلاق اعتبارا من الاثنين.

والمناطق اللأكثر اكتظاظا في البلاد خصوصا لومبارديا الرئة الاقتصادية للبلاد ولاتسيو ومنطقة روما ستصنف مناطق "حمراء" (عالية المخاطر) ما سيؤدي إلى إغلاق المدارس والحانات والمطاعم فيها، وسيسمح بالتنقل فقط لدواعي العمل وشراء السلع الاساسية وتلقي العلاج.

وتواجه إيطاليا "موجة جديدة" من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن رئيس وزرائها ماريو دراغي، الذي قال خلال زيارة لمركز تلقيح جديد في مطار فيوميتشينو بروما "بعد أكثر من عام على بدء العمل بإجراءات الطوارئ الصحية، نواجه للأسف موجة جديدة من الإصابات".