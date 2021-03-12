العلماء قد يكونوا فككوا لغزا قديما يتعلق بأول كومبيوتر

ربما يكون العلماء فككوا لغزا قديما يتعلق بأول كومبيوتر تناظري في العالم، يعود تاريخه إلى نحو ألفي عام، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

ويتعلق الأمر بآلية "أنتكيتيرا" التي هي عبارة عن آلة حاسبة فلكية استعملت في القديم، وقد عثر عليها قبل أكثر من قرن وتحديدا سنة 1901 في سفينة تجارية غارقة في البحر، قبالة جزيرة أنتكيتيرا اليونانية.

ويستقرئ الجهاز حركة الكون ويتوقع حركة خمسة كواكب معروفة، إلى جانب حركة القمر في مختلف أطوارها، وكسوف الشمس وخسوف القمر.

وقد شرع الباحثون في كلية لندن الجامعية في صنع نسخة طبقا للأصل من الجهاز، انطلاقا من مثال شظايا النحاس المتآكلة التي عثر عليها في قعر البحر، والمكون من 82 جزء منفصلا.

وقد جمع المهندس السابق في متحف العلوم في لندن مايكل رايت أكثر ما يمكن، بشأن التصميم للتعرف على كيفية تشغيل الآلة، ولكن الباحثين لم يكن لديهم فهم كامل حول طريقة عمل الجهاز.

وبصرف النظر عما إذا كان النموذج يعمل أم لا، فإنه مازالت هناك الكثير من الألغاز، إذ من غير الواضح معرفة إذا كانت آلية أنتكيتيرا استعملت كلعبة أو كأداة تعليمية، أو كانت لها أغراض أخرى.

والسؤال المطروح هو: إذا كان اليونانيون القدامى قادرين على صنع آلة ميكانيكية كهذه، فمالذي أنجزوه على مستوى المعرفة؟ ولماذا لم يبتكروا آلات أخرى؟