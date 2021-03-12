تقرير أممي: الجائحة منعت 12 مليون سيدة من الحصول على وسائل منع حمل

منعت جائحة كوفيد-19 العام الماضي 12 مليون امرأة من النفاذ إلى وسائل منع الحمل، ما تسبب بـ1,4 مليون حمل غير مرغوب به، على ما ورد في تقرير أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان الخميس.

وأوضحت الهيئة الأممية المكلفة بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية أن النساء الـ12 مليوناً هؤلاء يعشن في 115 بلداً. وقد منعتهن الجائحة من الإفادة من خدمات تحديد النسل.

وقالت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم إن "حالات الحمل لا تتوقف خلال فترات الجائحة أو الأزمات. علينا أن نحرص على نفاذ النساء والفتيات بصورة غير متقطعة إلى وسائل منع الحمل الحيوية والأدوية الصحية المرتبطة بالأمومة".

وأضافت "أثر كوفيد-19 المدمر على حياة ملايين النساء والفتيات في السنة المنصرمة يؤشر إلى مدى الطابع الحيوي لتوفير استمرار خدمات الصحة الإنجابية".

وأشار التقرير إلى أن النفاذ إلى وسائل منع الحمل قد تراجع في 2020 لأن النساء أعدن توجيه مواردهن المالية بسبب القيود المفروضة على التنقلات. وبحسب البيانات التي جمعتها الوكالة الأممية، ظهرت الصعوبات في النفاذ إلى برامج التخطيط الأسري خصوصا في شهري نيسان / أبريل وأيار/ مايو.