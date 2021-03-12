تجمع مئات المحتجين الخميس خارج مكاتب شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية التي دمرت في زلزال قبل 10 سنوات. وتسبب الزلزال هز المنطقة في 11 مارس- أذار 2001 وبلغت شدته 9.0 درجة في إحداث جدار من المياه اجتاح مناطق داخلية بعيدة ودمر البلدات المحيطة بمحطة فوكوشيما دايتشي.

بعد مرور عشر سنوات، لا يزال أكثر من 40 ألف شخص غير قادرين على العودة إلى ديارهم. ولا تزال المناطق القريبة من المصنع المحطّم محظورة بسبب التلوث الناجم عن تداعيات الإشعاعات الأولية.