منظمة الصحة تقر لقاح جونسون آند جونسون وتوصي باستمرار استخدام لقاح أسترازينيكا

أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها للقاح شركة "جونسون اند جونسون" الأمريكية العملاقة ضد كوفيد-19 الذي يعطى في جرعة واحدة، بحسب بيان للوكالة الأممية.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق الجمعة إنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد كوفيد-19 بعدما أوقفت عدة دول التطعيم خوفًا من التسبب بتجلط في الدم.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للصحافيين "نعم، يجب أن نواصل استخدام لقاح أسترازينيكا ... لا يوجد سبب يستدعي عدم استخدامه".

وأعلنت شركة تصنيع الأدوية أسترازينيكا ومقرها المملكة المتحدة الجمعة إن لقاحها آمن، وقال متحدث بإسم الشركة "بنتيجة تحليل بيانات السلامة الخاصة بنا لأكثر من 10 ملايين سجل، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الاصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو مجموعة (لقاحات) ولا في أي بلد معين".

وأضاف "في الحقيقة فإن العدد المسجل لتلك الانواع من الحوادث، منخفض بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بما هو متوقع بين السكان عموما".

وكانت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي قد قالت الجمعة إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة إلى الآثار الجانبية المحتملة للقاح أسترازينيكا بعد اكتشاف صلات محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها "أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة وفرط التحسس (تفاعلات الحساسية) كآثار جانبية".